Medio Oriente: Biden, due donne e una bambina Usa ancora disperse

- Gli Stati Uniti continueranno a monitorare per garantire il rispetto dei termini dell’accordo recentemente raggiunto per liberare alcuni degli ostaggi catturati da Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Ci sono due donne americani e una bambina di quattro anni che sono ancora disperse: non ci fermeremo finché non le avremo localizzate e salvate”, ha detto. (Was)