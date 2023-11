Medio Oriente: Biden, Hamas ha attaccato per evitare normalizzazione tra Israele e mondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese di Hamas ha attaccato Israele, lo scorso ottobre, perché “sapevano che gli Stati Uniti stavano lavorando con l’Arabia Saudita e altri Paesi della regione per portare la pace, attraverso la normalizzazione dei rapporti con Israele”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. (Was)