© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A correzione di un refuso su quanto scritto si precisa che: la Lega in consiglio regionale del Lazio attualmente conta 2 consiglieri, e non 3, mentre un eventuale passaggio in Forza Italia riguarda i consiglieri Tiero e Tripodi, e non Tripodi e Cangemi. (Rer)