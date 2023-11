© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa dei comitati “no inceneritore” davanti alla sede di Acea a Piazzale Ostiense sabato 25 novembre Ore 11:30- Domani mattina alle 12 la presidente di Azione, Mara Carfagna, il consigliere regionale, Alessio D'Amato, e i consiglieri di Roma Capitale, Flavia De Gregorio e Francesco Carpano parteciperanno alla manifestazione indetta di Azione contro la violenza sulle donne. Appuntamento a piazza Madonna dei Monti alle ore 12.- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Comunità Ebraica di Roma presenta la videoinstallazione "Il silenzio è complice". Il video verrà proiettato sulla facciata della Casina dei Vallati, in Via del Portico d'Ottavia, sede della Fondazione Museo della Shoah (Ore 19:30). (Rer)