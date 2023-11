Medio Oriente: direttrice Unicef, “sollevata per rilascio bambini e donne”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, Catherine Russell, si è detto “sollevata nel vedere le notizie di bambini e donne rilasciati” oggi nell’ambito della tregua umanitaria tra il movimento islamista palestinese Hamas e Israele. “L'Unicef continua a chiedere la fine delle gravi violazioni dei diritti dei bambini e di ogni forma di violenza contro i bambini nello Stato di Palestina e Israele. Tutti i bambini devono essere protetti. Questa violenza deve finire. L’Unicef accoglie con favore la notizia di una pausa nei combattimenti a Gaza ed è pronto ad aumentare la nostra risposta umanitaria. Un accesso senza ostacoli per raggiungere i bambini - ovunque si trovino – con aiuti salvavita è disperatamente necessario. La morte e la distruzione devono cessare", ha detto Russell, secondo quanto riferisce l’Unicef in una nota. (Com)