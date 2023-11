Turismo: Jelinic, trovare gli strumenti per incoraggiare gli italiani a tornare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando con il ministero degli Esteri per trovare gli strumenti per incoraggiare" gli italiani all'estero o chi ha radici italiane "a tornare". Lo ha dichiarato Ivana Jelinic, Ad di Enit, intervenendo al Forum Internazionale del Turismo 2023, in corso a Baveno, parlando in particolare di italiani discendenti che non vivono più nel Paese. Si tratta di "un turismo ricco, perché solitamente quando ritornano hanno una permanenza medio lunga". Il desiderio di ritornare è "un'esperienza emotiva non solo di carattere famigliare ma anche un'esperienza turistica", ha concluso Jelinic. (Rem)