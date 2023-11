Medio Oriente: Qatar, rilasciati "39 donne e bambini" palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al Ansari, ha annunciato che sono stati rilasciati 39 donne e minori palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, Lo fa sapere lo stesso portavoce sul suo profilo di X (ex Twitter), in un post in cui sottolinea che gli impegni concordati per il primo giorno della tregua sono stati rispettati. Al Ansari ha inoltre confermato che la Croce Rossa ha ricevuto 24 prigionieri civili a Gaza, tra cui tredici israeliani, alcuni con doppia cittadinanza, dieci cittadini thailandesi e un filippino. Sempre in un post, Al Ansari fa inoltre sapere che i cittadini thailandesi sono attualmente in viaggio fuori dalla striscia con la Croce Rossa. (Res)