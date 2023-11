Violenza donne: assessore pari opportunità Roma, Città si tingerà di arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza Sulle Donne, tutta la città di Roma si tingerà di arancione, colore scelto per la campagna mondiale 2023. L'assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale nella nota spiega l'intenzione di tessere un filo rosso che unisse gli eventi diffusi sull'intero territorio capitolino, per dare voce alle molteplici esperienze ed iniziative di contrasto alla violenza contro le donne ed essere presente in tutta la città. Il calendario, scaricabile dal sito internet del Comune di Roma, è stato costruito coinvolgendo Biblioteche di Roma, i Centri Anti Violenza di Roma Capitale, la Presidenza dell'Assemblea Capitolina e tutti i Municipi, con un ricco e variegato programma: laboratori, mostre, concerti, convegni, tavole rotonde ma anche spettacoli e iniziative sportive per dire "basta alla violenza contro le donne" e riflettere insieme sulle azioni da intraprendere per fermare il dilagare di questo drammatico fenomeno. (segue) (Com)