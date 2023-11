Violenza donne: assessore pari opportunità Roma, Città si tingerà di arancione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal "Premio 2023 sguardo di donna per la non violenza" a una partita di calcio tra due squadre femminili juniores del Montespaccato Club, che indosseranno la maglia rosa del 1522, dai workshop per imparare tecniche di autodifesa all'evento di sport danza e moda "Ora basta con la violenza sulle donne" organizzato con il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea Capitolina. E ancora tavole rotonde, spettacoli teatrali e letture per sensibilizzare su quello che è ormai diventato un problema culturale. Tra i gesti simbolici quello delle "panchine rosse", una per ogni scuola per il Municipio IX e una all'isola Farnese e l'illuminazione dalle ore 18 di Palazzo Senatorio in Piazza del Campidoglio con il prezioso supporto di Acea. E per finire flashmob per smettere di rimanere in silenzio, fare rumore e urlare insieme "Giù le mani dalle donne". (segue) (Com)