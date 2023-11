Violenza donne: assessore pari opportunità Roma, Città si tingerà di arancione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati della violenza agita per mano maschile sulle donne ci impone di uscire dai convegni e dai palazzi, smetterla con le parole di circostanza, puntando sulle iniziative concrete". Lo dichiara nella nota Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. "Per questo abbiamo deciso di essere presenti in tutto il territorio e lanciare una campagna che parli agli uomini. La violenza sulle donne è una crisi globale che riguarda tutti, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo bisogno di maggiori fondi a disposizione degli enti territoriali, una programmazione di azioni di prevenzione che partano dalla formazione obbligatoria nelle scuole, per insegnanti e studenti". (Com)