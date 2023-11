Bankitalia: Unicredit, rimaniamo ben al di sopra dei requisiti patrimoniali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca d'Italia in relazione alla revisione metodologica dei gruppi bancari italiani, il buffer di capitale O-Sii (Other systemically important institutions) di Unicredit a partire dal primo gennaio 2024 è fissato all'1,50 per cento. Non vi è alcun impatto sulle ambizioni di distribuzione agli azionisti di Unicredit – riferisce una nota – per il 2023 o per il futuro, sul funding plan o sugli obiettivi di capitale. Al 30 settembre 2023, i coefficienti patrimoniali di Unicredit su base consolidata erano pari a: 17,19 per cento Cet 1 ratio, fully loaded; 17,50 per cento Cet 1 ratio, transitorio; 19,17 per cento Rapporto Tier 1, transitorio; 22,24 per cento Total Capital ratio, transitorio. (Com)