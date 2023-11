Lazio: Forza Italia sbanca e pesca anche in Fd'I, le manovre in vista del rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio si preparano grandi manovre politiche, anche in vista delle prossime elezioni europee. Tra cambi di casacca e addii gli equilibri potrebbero cambiare presto. È in questo contesto che si sta collocando il potenziamento di Forza Italia in Aula. Al possibile approdo del consigliere Angelo Tripodi che, al momento, ha lasciato la Lega per passare al misto, potrebbe aggiungersi anche quello del consigliere regionale Enrico Tiero, che sarebbe pronto a salutare Fratelli d'Italia per passare, in un primo momento, anche lui al misto. In realtà per Tiero si tratterebbe di un ritorno nel partito guidato da Antonio Tajani. A quanto apprende "Agenzia Nova", scontento della gestione interna, Tiero ha già annunciato ai colleghi di partito di aver preso una "decisione" importante che vorrebbe comunicare alla prossima riunione di gruppo. L'addio è una ipotesi che il consigliere sta meditando da tempo, soprattutto da quando ha dovuto cedere, forte delle sue 15 mila preferenze, il ruolo di assessore al Turismo ad Elena Palazzo. Ma non solo. A far esplodere il malcontento anche le indiscrezioni che circolano nei corridoi della Pisana riguardo gli equilibri tra Giunta e Consiglio e il futuro rimpasto. (segue) (Rer)