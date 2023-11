Lazio: Forza Italia sbanca e pesca anche in Fd'I, le manovre in vista del rimpasto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicepresidente dell'Aula, Pino Cangemi, in quota Lega, infatti, non è più scontata la candidatura alle europee, anzi è sua intenzione rimanere alla Pisana, ma starebbe trattando con Fratelli d'Italia a cui, però, ha chiesto un ruolo di rilievo, in particolare la presidenza dell'Aula, nel caso Aurigemma si candidasse a Bruxelles o addirittura approdasse in giunta. Di sicuro non nelle vesti di assessore alla Sanità, in quanto il presidente Francesco Rocca ha confermato di tenere la delega per 5 anni. Uno scenario che non sarebbe gradito a molti in Fd'I, soprattutto allo stesso Tiero. In ogni caso, se tutto ciò dovesse accadere, Forza Italia passerebbe da 5 a 7 consiglieri (con Tiero e Tripodi): numericamente è già il secondo gruppo, davanti alla Lega (3) e dietro Fratelli d’Italia (22). L’ipotesi non è di facile realizzazione nell’immediato, ma il rafforzamento numerico di Forza Italia sarebbe un buon viatico per il congresso che si terrà a febbraio e in vista delle elezioni europee del 2024. Quindi il pressing non escluso in queste settimane. (segue) (Rer)