Lazio: Forza Italia sbanca e pesca anche in Fd'I, le manovre in vista del rimpasto (3)

- A quel punto l’uscita di Cangemi, dopo quella di Tripodi, vedrebbe la Lega esprimere un solo consigliere in Aula, Laura Cartaginese. E con il partito di Salvini quasi esautorato, Forza Italia potrebbe rivendicare un’altra rappresentanza in giunta, ai danni di un assessore della Lega (Simona Renata Baldassarre o Pasquale Ciacciarelli). Di certo il nuovo assetto in Consiglio e i sommovimenti in atto sono dei segnali in vista del rimpasto di giunta, a ridosso delle elezioni europee, che potrebbe investire anche altri assessori. Un altro che potrebbe lasciare la Regione, per candidarsi a giugno, è l’assessore ai Rifiuti e Trasporti, Fabrizio Ghera, in quota Fd’I (area Rampelli). Inoltre, si intensificano le voci anche di un possibile ritocco alle deleghe. Ad esempio l'assessore allo Sport Elena Palazzo potrebbe avere la delega al Turismo e cedere l'Ambiente a Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici che vedrebbe il suo ruolo potenziato. (Rer)