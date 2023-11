Francia: porto di Bordeaux lancia smantellamento navi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande porto marittimo di Bordeaux ha lanciato un cantiere che prevede lo smantellamento di almeno otto navi della Marina militare francese, che durerà fino al 2026. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che quello nel capoluogo girondino è uno dei 18 scali mondiali autorizzati dall'Unione europea per questo tipo di operazioni. Per il porto di Bordeaux si tratta della più importante operazione di smantellamento mai realizzata. Nella lista delle navi che saranno smontate figurano la ex Meuse (157 metri), la ex Jean de Vienne, la ex Montcalm e la ex Cassard (tutte e tre lunghe 139 metri). Le operazioni porteranno a 25mila tonnellate di metallo che saranno riciclate.(Frp)