Pnrr: Santanchè, anche il turismo beneficerà della revisione

- Oggi "apprendiamo con gioia che il Pnrr è stato approvato dall’Europa che plaude al Piano targato Meloni. Anche il turismo beneficerà da questa revisione con oltre 300 milioni per il fondo Bei e che contribuiranno alla realizzazione di progetti per un turismo digitale e sostenibile. Il Governo Meloni oggi restituisce all’Italia e agli italiani i 21 miliardi che le scellerate politiche dei superbonus di Conte e del Pd gli avevano sottratto”. Lo ha detto il ministro del turismo Daniela Santanchè, al Fortum internazionale del Turismo 2023 in corso a Baveno (VB).(Rem)