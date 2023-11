Pnrr: Tajani, fondamentale coinvolgere i piccoli comuni in "turismo delle radici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho deciso di coinvolgere "tutti i sindaci dei Comuni sotto i cinquemila abitanti per i finanziamenti dei fondi del Pnrr per attrarre e creare eventi che possano attirare il turista di origine di quel posto, quindi la sagra, o il santo patrono, cioè iniziative per rafforzare l'identità". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenendo al Forum Internazionale del Turismo 2023, in corso a Baveno. Così "si prende tutto il tessuto e le amministrazioni locali di questi piccoli comuni, spesso dimenticati, si sentono sostenute da quelli centrali". Anche perché, ha concluso il ministro, queste sono persone che hanno fatto fortuna all'estero e potrebbero decidere di fare investimenti sui nostri territori. Investimenti che, invece, potrebbero ricadere in altri luoghi. (Rem)