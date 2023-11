Pnrr: palazzo Chigi, governo presenta piano rivisto e integrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentiamo oggi il nuovo Piano di ripresa e resilienza italiano che è stato rivisto e integrato, in stretta collaborazione con la Commissione europea e con tutte le amministrazioni titolari, per rafforzarne l’efficacia nel promuovere la crescita economica, la tutela dell’ambiente, la coesione sociale e l’efficienza energetica. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Nel processo che ha condotto la Commissione all’approvazione della modifica del Piano, si è consolidata la proficua cooperazione già sperimentata nei mesi precedenti attraverso scambi e interlocuzioni positive sia a livello tecnico, sia a livello politico. La proposta di revisione, approvata dalla Commissione, sarà adottata dal Consiglio Ue, e successivamente entrerà in vigore. L’approvazione del nuovo Piano è il risultato di un lavoro complesso, avviato formalmente il 7 agosto 2023, quando il governo ha presentato la proposta di modifica, approvata dal Parlamento lo scorso primo agosto, comprensiva del nuovo capitolo Repower Eu. Il 4 settembre scorso è stato avviato formalmente il negoziato con la Commissione europea, che ha visto oltre 150 tavoli di lavoro, di taglio tecnico e di taglio strategico, a cui hanno preso parte la Struttura di missione Pnrr della Presidenza del Consiglio, le amministrazioni titolari delle misure interessate ed il ministero dell’Economia e delle Finanze. Il governo ha assicurato la massima condivisione con le parti sociali, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito della Cabina di regia che, dal mese di settembre, si è riunita 20 volte. (segue) (Com)