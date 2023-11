Pnrr: palazzo Chigi, governo presenta piano rivisto e integrato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Piano, superando le numerose criticità attuative, consentirà al governo di sostenere la crescita economica attraverso un più incisivo precorso di riforme e investimenti. Nell’ambito della revisione, sono stati confermati nel Pnrr i finanziamenti ai Comuni per i progetti in linea con le condizionalità e le tempistiche del Pnrr. Nella Cabina di regia dei prossimi giorni, alla presenza di tutti gli Enti preposti e dei soggetti attuatori, saranno definite le modalità ed i termini per assicurare la copertura finanziaria di tutti gli interventi programmati dagli Enti locali. Le Missioni del Piano salgono da sei a sette, con l’introduzione del nuovo capitolo Repower Eu. Le riforme, parte essenziale del Pnrr e del percorso di modernizzazione del Paese, passano da 59 a 66. Le sette nuove riforme, di cui cinque relative al capitolo Repower Eu, includono: riordino degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare e fornire strumenti semplici ed efficaci al settore produttivo; coesione, per estendere alle politiche di sviluppo e coesione l’approccio orientato ai risultati del Pnrr; testo unico per le procedure in materia di energie rinnovabili, per razionalizzare e semplificare il quadro normativo e autorizzativo; riqualificazione dei lavoratori (pubblici e privati), per l’innalzamento delle competenze in materia di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili; riforma dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) a partire dal 2026; misure per ridurre i costi di connessione alle reti del gas per gli impianti di produzione di biometano; strumenti per le imprese per ridurre il rischio finanziario legato all’acquisto di energia da fonti rinnovabili. Il nuovo Piano, in relazione agli investimenti, prevede il finanziamento di nuove misure, l’incremento di risorse a favore di altre, la riprogrammazione di alcuni interventi e l’utilizzo delle economie maturate. (Com)