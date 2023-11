© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del nostro lavoro come governo abbiamo fatto un lavoro importante, “abbiamo aumentato i fondi per i centri antiviolenza, li abbiamo portati a un livello mai stato visto prima”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia di illuminazione di palazzo Chigi, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. (Rin)