Messico: pil III trimestre al +3,3 per cento su anno, +1,1 per cento su periodo aprile-giugno

- Nel terzo trimestre del 2023, il prodotto interno lordo del Messico è cresciuto del 3,3 per cento su anno e dell'1,1 per cento sul periodo aprile-giugno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Su anno, il dato è stato influenzato dal +5,5 per cento delle attività primarie, dal +4,4 della manifattura e dal +2,6 per cento dei servizi. Rispetto al secondo trimestre l'agroalimentare ha avuto una variazione positiva del 2,6 per cento, il secondario dell'1,3 per cento e il terziario dello 0,9 per cento. (Mec)