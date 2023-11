Italia-Senegal: firmati accordi su inserimento professionale giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Senegal Giovanni Umberto De Vito e il ministro senegalese dell'Economia e della Cooperazione Doudou Ka hanno firmato due accordi relativi alle politiche di inserimento professionale dei giovani e al miglioramento dei servizi socio-educativi per l'infanzia. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciata. Con un tasso di crescita demografica del 2,5 per cento annuo, si legge, la popolazione del Senegal raddoppia ogni quarto di secolo, con una percentuale sempre più alta di giovani. Nel 2023, circa il 75 per cento della popolazione ha meno di 35 anni. Tale crescita demografica può rappresentare una risorsa per il Paese e lo sviluppo della sua economia, ma costituisce al tempo stesso una sfida per le Autorità pubbliche senegalesi. Il Governo italiano ha quindi deciso di donare al Senegal sette milioni di euro per contribuire ad offrire risposte adeguate alle esigenze di bambini, giovani, donne e ragazze. Si tratta in particolare del "Progetto di Sostegno alla Territorializzazione delle politiche di inserimento professionale dei Giovani e delle Donne" con un finanziamento di quattro milioni di euro e del "Programma di Miglioramento dell'Accesso e della Qualità dei Servizi socio educativi di Protezione dell'Infanzia" con un finanziamento di tre milioni di euro. (segue) (Com)