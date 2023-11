Italia-Senegal: firmati accordi su inserimento professionale giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i due progetti mirano da una parte a promuovere opportunità di lavoro dignitoso per i giovani senegalesi attraverso il potenziamento delle capacità di inserimento e impiego dei comuni senegalesi, con l'inserimento professionale di circa 2.300 giovani formati, uomini, donne e persone con disabilità. Dall’altra consentiranno di prendersi cura di oltre 15.000 bambini, mediante la costruzione e il ripristino di centri di prima accoglienza e polivalenti oltre all'installazione di nuovi servizi del Ministero della Giustizia. L'ambasciatore italiano Giovanni Umberto De Vito ha sottolineato il carattere simbolico dei due accordi, che concludono il suo mandato durante il quale ha lavorato per rafforzare il partenariato tra i due Paesi. "Questi accordi sono pienamente in linea con l'impegno dell'Italia nella promozione di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e basato sui diritti umani, a supporto delle politiche governative locali per migliorare le prospettive occupazionali dei giovani senegalesi e offrire una valida alternativa ai rischi della migrazione irregolare". Infatti, attraverso la sua Agenzia di cooperazione allo sviluppo (Aics), l'Italia sostiene da diversi anni il governo senegalese nel finanziamento e nell'esecuzione di programmi e progetti volti a promuovere opportunità per i giovani, l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne. (segue) (Com)