Italia-Senegal: firmati accordi su inserimento professionale giovani (3)

- A tal proposito, il direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) di Dakar, Marco Falcone, ha ricordato che: «Il Patip-Jf rafforza una dinamica già avviata dal Ministero della Formazione Professionale, dell'Apprendistato e dell'Inserimento con l'Aics attraverso il sostegno alle politiche nazionali di inserimento professionale al fine di agevolare opportunità di primo impiego per i giovani senegalesi. Il Paqspe, d'altro canto, rafforza la collaborazione con il ministero della Giustizia che, dal 2015, collabora con l'Aics per implementare risposte efficaci alla prevenzione delle violenze e per tenere conto delle esigenze dei bambini". La cerimonia è stata caratterizzata dalla presenza dei rappresentanti del ministero della formazione professionale, dell'apprendistato e dell'inserimento, del ministero della Giustizia e del ministero delle Finanze e del Bilancio. (Com)