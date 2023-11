Violenza donne: Meloni, italiane non sono sole, chi ha paura chiami il numero 1522

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo qui con un numero di telefono, il 1522, a dire alle donne italiane che non sono sole. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia di illuminazione di palazzo Chigi, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. “È un numero che si può chiamare a ogni minuto del giorno se si ha paura e consente di trovare dall'altra parte qualcuno che ti può aiutare. Le norme ci sono e le istituzioni ci sono. Le donne italiane devono saperlo”, ha aggiunto. (Rin)