- Siamo libere e “non c'è nessuno che può toglierci quella libertà. Noi siamo libere”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia di illuminazione di palazzo Chigi, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. “Quando si pensa che avere paura sia normale, non lo è. Quando si pensa che l'amore possa fare male, non è così”, ha aggiunto. (Rin)