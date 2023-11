Violenza donne: i numeri a Roma e nel Lazio, domani attesi in migliaia al corteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno, a differenza dei precedenti, per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, enti di ricerca, sindacati, istituzioni a Roma e nel Lazio hanno prodotto molti più numeri, dati, proposte del solito. È emerso che nel Lazio negli ultimi cinque anni si sono registrati 59 femminicidi e 2.530 violenze sessuali contro le donne, stando ai numeri delle denunce elaborati da Eures per la Uil locale. Il picco massimo di stupri è stato registrato lo scorso anno: 566 su tutto il territorio, di cui 465 a Roma e che fanno registrare alla Capitale una crescita del 25 per cento degli stupri rispetto al 2021. Rielaborati, con una media ponderata, i numeri restituiscono il volto più preoccupante del fenomeno nella Capitale: 1,3 donne stuprate al giorno e 11 stupri ogni 100 mila abitanti. I dati fanno il paio con molti altri. Innanzitutto quelli del dipartimento comunale per le Pari opportunità. Tra il 2021 e il 2022 le strutture residenziali romane dedicate alle donne vittime di violenza e ai loro figli hanno registrato un aumento del 42,5 per cento di presenze. Alla fine dello scorso anno le donne seguite dai servizi anti violenza, nello stesso periodo, erano il 19,5 per cento in più degli anni precedenti per un totale di 3.214: di queste, 2.066 erano quelle prese in carico dagli assistenti, professionisti e operatori sociali. (segue) (Rer)