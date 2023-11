Violenza donne: i numeri a Roma e nel Lazio, domani attesi in migliaia al corteo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E per l'anno in corso, al 31 ottobre, nei Centri anti violenza della Capitale, già si contano 2.252 donne con percorsi di fuori uscita dalla violenza. Non va meglio - o forse va meglio perché si denuncia di più - nelle aule di giustizia. Il tribunale di Roma in un anno ha registrato mille processi penali in più per reati riconducibili alla violenza sulle donne e al Codice rosso: tra il primo luglio 2022 e il 30 giugno 2023, sono stati aperti 6.065 nuovi procedimenti contro i 5.121 dello stesso periodo dell’anno precedente. E se infine si esce dal campo dei reati e si guarda all'affermazione e al diritto all'emancipazione personale, secondo i dati messi a sistema dalla Cgil locale, le lavoratrici del Lazio sono mediamente più povere e più disoccupate degli uomini. La differenza maggiore si registra nel settore pubblico dove a fronte di una media dei guadagni che per gli uomini si assesta a 41.943 euro l'anno, le donne si fermano a 31.549 euro: sul dato incidono più variabili, tra cui la più alta percentuale di contratti part time tra le donne. (segue) (Rer)