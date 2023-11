Ambiente: Diaco (M5s), Stati generali del verde di Roma con informazioni parziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo oggi ricordare tutto questo - continua Diaco-, proprio in occasione di questi Stati Generali, definiti 'monchi' in quanto convocati in Campidoglio senza la presenza delle importanti associazioni cittadine, territoriali e la 'Consulta del Verde'. Facciamo nostro, quindi, l'appello di tutti i rappresentanti esclusi del settore - come il 'Comitato Villa Glori in difesa dei pini e dei Parchi storici di Roma' e il Movimento 'Difendiamo i pini di Roma' -ribadendo la necessità di un progetto esteso di tutela vera e partecipata del Verde della Capitale. Si riparta dall'eredità dell'Amministrazione Raggi: gare trasparenti, assunzione di giardinieri e acquisto di nuovi mezzi, riqualificazione e manutenzione di luoghi abbandonati da anni, cura del vasto patrimonio ambientale con piantumazione di ben 2.500 nuovi alberi grazie all'appalto da 1,4 milioni, interventi di restyling di ville e giardini, con un investimento di 12,5 milioni. E ricordiamo ancora l'investimento di 2 milioni e 1,5 milioni per la riqualificazione, rispettivamente, di Villa Borghese e di Villa Doria Pamphilj. Questi traguardi importanti consentono ora di tutelare e valorizzare i Beni ambientali della Capitale d'Italia, da custodire oggi più che mai". (Com)