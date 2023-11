Corea del Sud-Brasile: stipulato accordo quadro per il commercio e gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Corea del Sud hanno firmato venerdì 24 novembre un accordo quadro per promuovere il commercio e gli investimenti. Lo ha comunicato il ministero del Commercio e degli Investimenti della Corea del Sud. In occasione della firma dell'accordo, si è anche svolta una riunione tra il ministro del Commercio di Seul, Ahn Deok Geun, e il vice ministro dell'Industria, del Commercio estero e dei Servizi di Brasilia, Marcio Fernando Elías Rosa. L'accordo è teso a promuovere una maggiore cooperazione economica, includendo anche le catene di distribuzione dei prodotti, l'energia verde, il settore digitale e le biotecnologie. Brasile e Corea del Sud hanno stabilito incontri annuali per definire gli obiettivi specifici dell'accordo e per risolvere le potenziali difficoltà nelle relazioni commerciali bilaterali. (Res)