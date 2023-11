Medio Oriente: Crosetto in Israele nel giorno della tregua, "uscire da crisi con soluzione a due Stati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna dell’attacco del gruppo islamista palestinese Hamas il 7 ottobre scorso, la necessità di sconfiggere il terrorismo, ma anche di pensare al futuro del Medio Oriente sono stati i temi principali affrontati durante la visita a Tel Aviv del ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione degli incontri con l’omologo, Yoav Gallant, nella giornata in cui è iniziata la tregua umanitaria di quattro giorni tra Israele e Hamas, che prevede anche il rilascio di 50 ostaggi in cambio di 150 prigionieri palestinesi. "Ci sarà una breve pausa e poi continueremo ad operare con piena potenza militare. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo i nostri obiettivi: la distruzione di Hamas e il ritorno a casa degli ostaggi da Gaza a Israele - ci sono 240 ostaggi ed è qualcosa non possiamo accettare e non possiamo tollerare", ha affermato Gallant. (segue) (Res)