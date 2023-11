Medio Oriente: Crosetto in Israele nel giorno della tregua, "uscire da crisi con soluzione a due Stati" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Gallant ha illustrato a Crosetto gli sviluppi della guerra a Gaza, ponendo l'accento sui progressi operativi e sugli sforzi per restituire gli ostaggi a Israele. Gallant ha inoltre sottolineato il ruolo della comunità internazionale nella regione, che comprende la gestione della situazione umanitaria a Gaza, nonché lungo il fronte settentrionale, al confine con il Libano, dove è dispiegata la missione di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil). Dopo l’inizio del confronto militare tra Israele e Hamas a Gaza, al confine con il Libano sono scoppiati scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il movimento sciita libanese Hezbollah. Al riguardo, Gallant ha detto: "Non abbiamo alcun interesse nella guerra, ma dobbiamo scoraggiare i nostri nemici. Non possiamo tornare alla realtà del 6 ottobre: siamo stati brutalmente attaccati da Hamas e poi siamo stati attaccati da Hezbollah. Non tolleriamo minacce ai nostri cittadini". (segue) (Res)