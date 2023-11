Medio Oriente: Crosetto in Israele nel giorno della tregua, "uscire da crisi con soluzione a due Stati" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa si è detto felice di essere a Tel Aviv nel giorno della liberazione dei primi ostaggi israeliani. "Un giorno finalmente bello e non cupo, in cui cominceranno a rientrare i bambini israeliani che sono stati prigionieri fino adesso nelle mani di Hamas. Un giorno che ci ha visti protagonisti, come Italia, a fianco di altri Paesi, grazie all’impegno in primis del presidente (Giorgia) Meloni e di tutti noi. Mi auguro che i giorni di tregua non siano solo quattro, ma diventino sei, dieci, venti e cioè fino a quando tutti i 240 ostaggi israeliani non saranno rientrati nelle loro case e dalle loro famiglie", ha detto Crosetto. Da Tel Aviv, Crosetto ha poi ribadito il diritto alla difesa di Israele. "Se Israele non dimostra di avere deterrenza, è morto”, ha concluso. (segue) (Res)