Medio Oriente: Crosetto in Israele nel giorno della tregua, "uscire da crisi con soluzione a due Stati" (6)

22 luglio 2021

- Dall’attuale contesto di crisi in Medio Oriente “dovremmo uscire con una soluzione a due Stati”, consentendo di avere la pace per lungo termine, ha affermato infine il ministro. “Non sarà facile. Israele è determinato perché sa che è una condizione di vita o di morte”, ha affermato Crosetto. “Per Israele l’obiettivo finale è rendere Hamas non più un pericolo”, ha aggiunto Crosetto, sottolineando che si tratta di “un’organizzazione terroristica” che ha nel suo statuto l’eliminazione di Israele e degli ebrei. Per il ministro della Difesa “non esiste la possibilità di mediazione. Mi auguro che sia possibile neutralizzare (Hamas) nel più breve tempo possibile e ci possa essere una nuova leadership palestinese”, anche per consentire il ritorno della popolazione civile nella Striscia di Gaza. (Res)