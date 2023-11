Imprese: Graziano (Fincantieri), varo nona Fregata Fremm, percorso virtuoso in piena sinergia con la Marina Militare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un percorso virtuoso che esprime piena sinergia con la Marina Militare italiana e che ci permette di mettere a disposizione, a livello internazionale, mezzi sempre più innovativi, efficaci e soprattutto well proven". Lo ha dichiarato il Presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, in relazione al varo della nona Fregata Fremm, "Schergat", avvenuto oggi presso lo Stabilimento di Riva di Trigoso. "È un sistema che rafforza la base industriale e quindi commerciale del Paese e, allo stesso tempo, ci permette di essere all’avanguardia nell’innovazione, calcolando che queste navi staranno in mare trent’anni, quarant’anni. Quindi, la nostra innovazione non è quella di dare una nave allo stato dell’arte oggi ma tra quarant’anni", ha aggiunto.(Rin)