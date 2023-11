Medio Oriente: ministro Difesa israeliano, "l’operazione militare a Gaza riprenderà dopo la tregua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito israeliano intende riprendere i combattimenti nella Striscia di Gaza dopo la tregua di quattro giorni, iniziata oggi. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Benny Gantz, davanti a una folla di centinaia di persone che partecipavano a un raduno di solidarietà al Museo d'arte a Tel Aviv. Come riferito dal quotidiano israeliano "Times of Israel" al raduno erano presenti i familiari degli ostaggi catturati dai membri del gruppo islamista palestinese Hamas durante l'attacco del 7 ottobre. "Voglio rassicurare le famiglie di tutti gli ostaggi: non ci fermeremo, riprenderemo l'azione militare a Gaza per ripristinare la dissuasione", ha affermato Gantz davanti alla folla. Il ministro ha fatto visita al raduno mentre Hamas stava liberando i primi 13 ostaggi israeliani insieme a 10 ostaggi thailandesi e a un filippino.(Res)