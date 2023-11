Pnrr: Urso, grande successo per l’impresa Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Un grande successo per l'impresa Italia, “un forte impulso alla crescita e allo sviluppo nella direzione giusta per vincere la sfida della transizione green e digitale. Con la riprogrammazione del Pnrr sono ulteriori 12,4 i miliardi per le imprese, di cui quasi 10 miliardi sui progetti del Mimit”. Così, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra. “In questo modo i fondi del Pnrr destinati al ministero delle Imprese e del Made in Italy aumentano di oltre il 30 per cento. Quasi dieci miliardi che si aggiungono ai 19 miliardi del Pnrr già assegnati e agli 8 del fondo complementare per un totale di 37 miliardi in dotazione al Mimit. Risorse decisive per sostenere la competitività del sistema produttivo. Destineremo così altri 6.4 miliardi a transizione 5.0 per un totale di 13,3 miliardi per l'innovazione tecnologica tra fondi Pnrr e fondi nazionali (6.8 miliardi) già in Bilancio nel biennio 2024/2025", ha sottolineato Urso, che ha aggiunto: "E inoltre: 2 miliardi in più per i contratti di sviluppo produttivi per le tecnologie green e digitali, 500 milioni per i contratti di sviluppo delle filiere strategiche, 320 milioni per il sostegno alle Pmi per l'autoproduzione energetica. Abbiamo mantenuto gli impegni: se ai quasi dieci miliardi in più dalla riprogrammazione Pnrr aggiungiamo gli oltre 5 miliardi destinati alle imprese dalla Manovra in Parlamento riusciamo a mettere in campo 15 miliardi in più per le imprese nel biennio decisivo. Questo è il governo del fare". (Rin)