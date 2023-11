Migranti: Piantedosi incontra al Viminale omologhi libico e tunisino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è tenuto al Viminale l’incontro del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con il ministro dell’Interno libico Imad Mustafa Trabelsi e il ministro dell’Interno tunisino Kamel Fekih. Lo rende noto il Viminale. In apertura del "proficuo" incontro il ministro Piantedosi ha sottolineato la "salda amicizia" e la comune appartenenza mediterranea che lega i tre Paesi, e ha ringraziato i suoi omologhi per "l’incessante impegno nella prevenzione delle partenze irregolari". "La riunione di oggi - ha dichiarato il ministro Piantedosi - scaturisce dalla volontà condivisa in occasione del nostro recente incontro a Palermo, e rappresenta il primo appuntamento per avviare un dialogo strutturato, in un formato innovativo. I nostri tre Paesi sono in prima linea nella gestione di sfide di portata transnazionale che rivestono una valenza cruciale ai fini della stabilità della regione del Mediterraneo. La migrazione - ha aggiunto - è una emergenza che non riguarda solo i nostri Paesi ma riguarda tutta l’Unione europea con la quale occorre rafforzare il rapporto di cooperazione. L’obiettivo principale rimane quello di colpire i trafficanti, attraverso un impegno congiunto e il potenziamento dello scambio info - investigativo sui flussi migratori. Oltre alla lotta al traffico di esseri umani è necessaria una azione di implementazione e potenziamento dei rimpatri volontari assistiti da Libia e Tunisia verso i Paesi di origine, attraverso la costituzione di una cabina di regia congiunta, per il monitoraggio delle attività", ‎ha concluso il ministro Piantedosi. (Com)