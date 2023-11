Ue-Canada: firmata alleanza verde per rafforzare azione per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del vertice Ue-Canada nella località canadese di St. John's, l'Ue e il Canada hanno istituito un'alleanza verde. L'accordo mira a "rafforzare la cooperazione politica, tecnica, economica e scientifica tra i due partner che condividono le stesse idee", si legge in una nota della Commissione europea. Essa riguarda l'azione per il clima, la protezione dell'ambiente e degli oceani, la transizione energetica pulita, la trasformazione industriale verde, la ricerca e l'innovazione e il finanziamento del clima e della biodiversità. "Il Canada è un partner fidato per l'Europa nell'affrontare la triplice crisi planetaria del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento. Sono lieta di aver lanciato oggi l'Alleanza verde con il primo ministro Trudeau. Questa alleanza porta la nostra cooperazione a un nuovo livello, approfondendo ed espandendo il nostro lavoro insieme. Dall'energia pulita alle tecnologie verdi, ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di zero emissioni nette", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)