Portogallo: arrestati studenti e attivisti per il clima, cercavano di occupare ministero Infrastrutture

- Più di 15 studenti e attivisti ambientalisti sono stati arrestati oggi mentre cercavano di occupare la sede del ministero delle Infrastrutture portoghese a Lisbona, in un'azione per chiedere la fine dei combustibili fossili e per il 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", la leader del movimento Sciopero climatico studentesco, Matilde Alvim, ha dichiarato che il si terrà immediatamente una veglia nel luogo in cui gli attivisti arrestati saranno trasferiti. Gli arresti sono avvenuti dopo che un gruppo di studenti è stato raggiunto dalla polizia antisommossa, che ha caricato e portato in ospedale uno studente. (Spm)