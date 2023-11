RPT - Ue: via libera a trasferimenti attività trasporto merci tra società del gruppo Fs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti - La Commissione europea constata che la compensazione concessa dall'Italia a Trenitalia per la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci è conforme alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, ad eccezione della compensazione concessa in relazione ad alcuni tragitti, che costituisce un aiuto incompatibile. L'Italia deve ora recuperare l'aiuto incompatibile, compresi gli interessi. Lo rende noto la Commissione europea. Inoltre, per l'esecutivo comunitario i trasferimenti di determinate attività ferroviarie tra società dell'operatore storico dei servizi ferroviari in Italia, il gruppo Ferrovie dello Stato, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme dell'Ue. "Oggi chiudiamo l'indagine approfondita sugli aiuti di Stato nel mercato italiano dei trasporti ferroviari", spiega il commissario Ue Dider Reynders, evidenziando che "la nostra decisione conferma che i trasferimenti di attività ferroviarie all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato non hanno comportato aiuti di Stato. Inoltre, abbiamo concluso che Trenitalia non ha beneficiato di un aiuto di Stato incompatibile da parte dello Stato per la maggior parte delle compensazioni ricevute per la fornitura di servizi pubblici. Tuttavia, una parte della compensazione è stata ritenuta incompatibile con il mercato interno e dovrà ora essere recuperata dall'Italia". (Rin)