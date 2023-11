© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tingerà di rosso la sera e la notte per l’intero week end la facciata del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Con la dedica e il monito "Nemmeno con un fiore", che campeggia sull’edificio di via Cristoforo Colombo, il Mase ricorderà le troppe donne morte nel nostro Paese. (Rin)