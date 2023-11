Monza: Fast Future, si è chiuso in Villa Reale il primo Festival della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dello stanziamento delle risorse indispensabili per la realizzazione della tanto attesa fermata ferroviaria di Monza Est fondamentale per l'implementazione del trasporto pubblico, la firma di due protocolli tra il Comune di Monza e diversi enti che hanno instaurato con l'Amministrazione una proficua collaborazione per il perseguimento di obiettivi di transizione ecologica. E' partita con il botto la prima edizione di "Monza Fast Future – Festival della sostenibilità", iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale attraverso Pro Monza. In un tema di stretta attualità, che impegna tutti a fare scelte consapevoli per affrontare al meglio le sfide del nostro tempo, l'evento si è svolto con uno stile che contraddistingue il territorio della Brianza, da sempre attento alla concretezza e all'operatività che si spinge oltre le semplici dichiarazioni di volontà. L'input del Sindaco. Prima della due giorni di confronti in Villa Reale (martedì 21 e mercoledì 22 novembre) il Sindaco Paolo Pilotto era stato molto chiaro: "Nel campo della sostenibilità non ci interessa essere i primi e non guardiamo se siamo gli ultimi. Siamo però determinati a fare la nostra parte con scelte concrete, condivise con il territorio, mettendo insieme tanti tasselli lungo un progetto ben definito. Questi, un domani, collegati l'uno all'altro, rappresenteranno la ricchezza della nostra città nell'ambito della sostenibilità". (segue) (Com)