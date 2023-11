Monza: Fast Future, si è chiuso in Villa Reale il primo Festival della sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concretezza nero su bianco. Durante i due giorni di confronto sono intervenute in Villa Reale numerose aziende e associazioni di categoria. Con Assimpredil Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) che martedì ha siglato il protocollo Cantiere Sostenibile (Cis) che va a declinare l'obiettivo della sostenibilità in una serie di buone pratiche ed impegni reciproci in diversi aspetti tra cui la riduzione dell'impatto ambientale. . Mercoledì è stata la volta del protocollo energia con RSE Italia (Ricerca sul Sistema Energetico) e Brianzacque avente come finalità quella di avviare una serie di attività di ricerca e sperimentazione sulle comunità energetiche, il biometano, il biogas, le fonti rinnovabili nonché l'analisi dei dati relativi al progetto finanziato da Esselunga e annunciato durante il Festival, per l'installazione di impianti fotovoltaici a servizio di cinque scuole di Monza (Scuola Primaria Davide Rubinwicz, Scuola Primaria Buonarroti, Scuola Primaria Tacoli, Scuola dell'Infanzia Cazzaniga, Scuola Primaria De Amicis). Infine, nel corso di un panel dedicato è stato anche annunciato e presentato il protocollo sulla mobilità del Comune di Monza che coinvolge anche Monza Mobilità e alcune associazioni di categoria. Per la città futuro sempre più sostenibile. "Monza Fast Future" ha inoltre fatto da cassa di risonanza a due importanti notizie per quanto riguarda i temi della sostenibilità e della mobilità con ricadute in città nei suoi diversi ambiti. Michele Rabino, responsabile di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) per l'area nordovest di Milano, ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione della stazione Monza Est-Parco. Secondo le intenzioni di Rfi lo scalo dovrebbe diventare operativo entro il 2027. Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente, ha annunciato l'approvazione del "Decreto CER", sulle comunità energetiche rinnovabili, che incentiva l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili; una seconda buona notizia per Monza che risulta inserita tra gli enti locali che approdano alla fase 2 del bando della Regione Lombardia per il finanziamento di proposte di comunità energetiche rinnovabili. (segue) (Com)