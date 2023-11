Monza: Fast Future, si è chiuso in Villa Reale il primo Festival della sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenibilità, tra esperienze e prospettive. La ricchezza di "Monza Fast Future". Il primo Festival della Sostenibilità ha guardato lontano. Ha puntato sulla sensibilizzazione dei cittadini con l'iniziativa di piazza del 5 novembre, ha parlato agli studenti fino ad arrivare all'incontro al liceo artistico "Nanni Valentini" il 16 novembre. Si è rivolto a istituzioni, aziende, attori pubblici, accademici, privati e del mondo delle Associazioni dei settori di riferimento nei due giorni in Villa Reale, dove sono intervenute circa 400 persone. Docenti universitari, assessori di diverse città italiane (Bergamo, Bologna, Genova, Milano), aziende leader presenti anche a livello locale nel settore della mobilità, in quello energetico, in quello ambientale, hanno portato la loro esperienza e tracciato la strada da seguire. "Monza Fast Future" alla sua prima edizione ha già dimostrato di essere una risorsa per la città e per tutto il territorio della Provincia MB. Uno dei punti di sviluppo di costruttivo confronto, contaminazione di idee e scambio di competenze indicati anche dal sindaco Paolo Pilotto. Soddisfazione viene espressa dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Monza Giada Turato, principale fautrice del Festival: "Al nostro territorio mancava un autorevole contenitore capace di raccogliere buona parte dei temi riferiti alla Sostenibilità, che offrisse la possibilità di creare connessioni tra mondo pubblico e privato per colmare la necessità di nuove competenze, che si pongono al centro di ogni politica di sviluppo del Paese, e consentire ai protagonisti a vari livelli dei settori di riferimento di confrontarsi e condividere idee, esperienze e buone pratiche per creare una rete di relazioni che partono da identità differenti ma che possono contaminarsi vicendevolmente".. (segue) (Com)