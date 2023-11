Torino: arrestato trafficante internazionale di droga, aveva 10 kg di hashish nella valigia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato fermato con 10 chilogrammi di droga nascosta in un doppiofondo ricavato all’interno di una valigia ed è stato arrestato per traffico internazionale di stupefacenti. E' avvenuto a Torino. Il fermo è scattato per un diciannovenne di origini Croate proveniente dalla Spagna. A fare la scoperta è stata la Guardia di finanza nel terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele II. Le unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego Torino hanno sottoposto a controllo i passeggeri delle diverse linee di autobus provenienti da vari Paesi europei, sino a che una valigia, tra i tanti bagagli presenti sull’autobus proveniente da Barcellona, ha attirato l’attenzione di Loca, uno dei cani antidroga delle Fiamme Gialle. L'hashish trovato avrebbe potuto fruttare introiti per circa 80 mila euro.(Rpi)