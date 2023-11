Sanità: Bertolaso, grande successo per nostra campagna prevenzione tumore prostata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna di screening regionale per il tumore della proposta ha avuto un grande successo. Sono state infatti tutte prenotate le visite urologiche gratuite messe a disposizione dei cittadini lombardi dai 50 ai 75 anni in occasione del mese dedicato alla prevenzione della salute maschile. "L'adesione – ha commentato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - è stata davvero massiccia e ne siamo molto soddisfatti. I cittadini hanno dimostrato di capire l'importanza della visita urologica preventiva e in breve tempo gli spazi disponibili si sono esauriti. Ringrazio tutte le strutture che hanno aderito e i professionisti sanitari che si sono messi a disposizione. Visto il successo e il valore di questa iniziativa, ci impegneremo per ripeterla ed estenderla". Regione Lombardia attiverà, nel primo quadrimestre del 2024, lo screening alla prostata in coerenza con il Piano Oncologico Nazionale garantendo ai cittadini controlli specifici in base ad un'analisi dei principali indicatori per il tumore della prostata: età, caratteristiche individuali, valori dell'Antigene Prostatico (PSA) e familiarità. (Com)