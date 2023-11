Turismo: Mazzali, nel 2023 in Lombardia 44 milioni di pernottamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia stiamo lavorando per superare i numeri straordinari del 2023. Da gennaio ad ottobre di quest'anno la nostra Regione ha ospitato 15,9 milioni di turisti che hanno realizzato 44 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive regionali. Risultati ottimi che registrano una crescita di oltre il 25 per cento rispetto al 2019, anno d'oro del turismo, e confermano una prevalenza di turisti internazionali, pari al 66 per cento del totale". Lo dice l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali, in occasione del primo Forum Internazionale del Turismo in programma oggi e domani a Baveno. "In Lombardia il turismo è un comparto trasversale a molteplici settori: arte, cultura, natura, moda, tradizioni, enogastronomia, artigianato e manifattura, ciascuno capace di offrire quell'alta qualità che, se messa a 'fattor comune' crea un'immagine vincente della nostra Regione - continua l'assessore lombarda-. Noi vogliamo sostenerla con una strategia ben precisa, di 'Destination Branding', orientata ad intercettare la nuova tendenza globale del turismo esperienziale. Oggi il turista è in cerca di viaggi irripetibili, capaci di creare ricordi indimenticabili". "Questi evento - prosegue l'assessore ringraziando il ministro Santanchè per l'iniziativa - certifica l'importanza che il settore ricopre a livello economico, sia nazionale che regionale. Oggi in Lombardia il turismo contribuisce con il 13 per cento al Pil regionale e le prospettive sono di crescita ulteriore, come confermato dai più recenti dati". Il Forum, chiude l'assessore, "è anche un'occasione di confronto tra Regioni, sotto la regia del Ministero del Turismo con gli stakeholders, anche esteri, per condividere trend e scenari di evoluzione di uno dei settori più strategici dell'economia nazionale e regionale". (Com)