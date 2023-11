Pnrr: Ronzulli (FI), premiati lavoro e serietà governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si lavora bene e con serietà i risultati si vedono. L'approvazione della revisione del Pnrr da parte della Commissione europea premia l'impegno del governo, in particolare del ministro Fitto, e dimostra ancora una volta che una cosa sono i fatti, un'altra sono le parole". Lo afferma la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (FI). "I fatti dicono che avevamo ragione ad intervenire sui molti progetti del Piano, che erano inattuabili o difficilmente realizzabili nei tempi previsti, e che l'Europa riconosce all'Italia il merito di aver saputo proporre correttivi concreti ed obiettivi raggiungibili. Le parole sono quelle che oggi rimangono in gola all'opposizione, che non ha mai smesso di tifare contro il nostro Paese, sperando nel fallimento del governo, con conseguenze che però avrebbero coinvolto tutti gli italiani. Con questo innegabile successo, si sbloccano 21 miliardi per la nostra crescita e competitività, che daranno slancio all'economia. Avanti così", conclude. (Rin)