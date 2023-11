Ue-Canada: in 6 anni 66 per cento in più di scambi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del vertice Ue-Canada svoltosi nella località canadese di St. John, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, hanno ribadito l'importanza dell'accordo economico e commerciale globale tra Canade e Unione europea, che ha aumentato gli scambi commerciali fra le due aree. "Riconoscendo che il commercio, gli investimenti e le riforme politiche sono i motori principali dello sviluppo sostenibile e di un'economia verde, i leader hanno sottolineato il ruolo vitale che l'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) tra Ue e Canada svolge a questo proposito. Negli ultimi 6 anni, il commercio di beni è aumentato del 66 per cento, raggiungendo i 77 miliardi di euro nel 2022, mentre il commercio di servizi è aumentato del 46 per cento", si legge in una nota della Commissione europea rilasciata al termine del vertice. "I leader hanno sottolineato l'importanza di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico Ue-Canada sulle materie prime, che è essenziale per realizzare la transizione verso economie neutrali dal punto di vista climatico e digitalizzate e per migliorare la sicurezza economica", conclude il comunicato. (Beb)